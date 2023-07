S’il a gagné ses deux matchs en simple, contre David Goffin et Borna Coric, seule­ment quelques jours après son magni­fique sacre à Wimbledon, Carlos Alcaraz n’a pas pu empê­cher l’éli­mi­na­tion de l’Espagne en Hopman Cup, sur la terre battue de Nice.

Le numéro 1 mondial a aussi perdu ses deux matchs en double‐mixte avec Rebeka Masarova face aux paires Mertens‐Goffin et Vekic‐Coric.

« Honnêtement, je voulais gagner les deux doubles. J’ai toujours envie de gagner les tour­nois que je joue. Les tour­nois, on les joue seule­ment une fois dans l’année. Je suis vrai­ment déçu de ne pas avoir gagné les double‐mixtes. C’était cool. C’est sympa d’avoir l’expérience de jouer des double‐mixtes et des tour­nois mixtes. C’était aussi sympa de partager cet évène­ment avec Rebeka. C’était vrai­ment cool. On a pas trop l’habitude de jouer ce genre de tour­nois. J’ai senti l’énergie, j’ai senti l’amour, c’était incroyable. Dès le premier jour, j’ai apprécié jouer ici. Je vais le garder dans ma tête”, a déclaré l’Espagnol dans des propos rapportés par Tennis Majors.