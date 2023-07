Si Carlos Alcaraz a été éliminé samedi malgré ses deux victoires en simple (et deux défaites en double mixte), il a respecté son enga­ge­ment en parti­ci­pant à la Hopman Cup, quelques jours seule­ment après son sacre histo­rique à Wimbledon.

Franck Balabanian, direc­teur du Nice Lawn Tennis Club où se déroule l’évé­ne­ment, a exprimé sa satis­fac­tion dans des propos accordés à L’Equipe.

« Certaines personnes ne croyaient pas qu’il allait venir, on enten­dait qu’on l’avait annoncé pour vendre des places (…) Avec le vain­queur de Wimbledon ici, cinq jours après sa victoire, on va dire qu’on a eu du flair. On se doutait qu’il y aurait de l’en­goue­ment, mais aussi fort, je ne l’avais pas imaginé. Par moments, il y a eu un petit parfum de Coupe Davis. »