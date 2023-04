La direc­trice de la Hopman Cup qui aura lieu à Nice en juillet (19−23), sera notre invité de la page guest star du numéro 85 de notre maga­zine de We Love Tennis. Dans l’en­tre­tien qu’elle nous a accordé Iva revient sur sa carrière et notam­ment sur une joueuse qui a marqué l« histoire du tennis

« A mon époque, je pense que Steffi et d’autres joueuses étaient encore loin devant. Comme je l’ai dit, c’était une géné­ra­tion très forte. D’ailleurs j’en profite pour rendre hommage à Anna Kournikova parce que parfois les gens ne lui accordent pas assez de respect. Elle n’a jamais choisi de petits tour­nois pour gagner, elle a toujours joué au plus haut niveau et elle s’est arrêtée au 8ème rang du clas­se­ment mondial, elle était fina­le­ment pas très loin de moi »