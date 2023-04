« La Hopman Cup frappe fort pour son retour à Nice », écrivions‐nous déjà en février lorsque nous appre­nions que Carlos Alcaraz, Richard Gasquet, Alizé Cornet, Paula Badosa ou encore Belinda Bencic seraient de la partie pour le grand retour de la compé­ti­tion mixte par équipes, prévue à Nice du 19 au 23 juillet 2023.

Le plateau s’an­nonce encore un peu plus allé­chant puisque Tennium, le groupe ayant obtenu les droits de la Hopman Cup, a dévoilé ce mardi lors d’une confé­rence de presse les trois nations qui complè­te­ront le tableau déjà composé de la France, de l’Espagne et de la Suisse.

Le Danemark, repré­senté par Holger Rune et Clara Tauson, la Belgique par David Goffin et Elise Mertens, et enfin la Croatie, par Borna Coric et Donna Vekic, dépo­se­ront leurs valises dans le sud de la France cet été.

« Pour nous, c’est très exci­tant d’ac­cueillir Carlos Alcaraz et Holger Rune. Réunir ces deux jeunes stars de moins de 20 ans, c’est excep­tionnel. Quand on a proposé aux joueurs et joueuses d’être présents pour cet événe­ment élitiste, avec le côté attrayant de la Côte d’Azur, ça leur a bien plu ! », s’est réjoui Philippe Weiss, direc­teur opéra­tionnel de la Hopman Cup, qui répond égale­ment à toutes nos ques­tions dans le le numéro 84 de We Love Tennis Magazine.