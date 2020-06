Longtemps entraînée par Sam Sumyk avec qui elle a été numéro 1 mondiale et lauréate de deux titres du Grand Chelem (Open d’Australie 2012 et 2013), Victoria Azarenka a de nouveau opté pour la « French Touch » avec un coach français. Selon nos informations, l’ancienne numéro 1 mondiale travaille avec Dorian Descloix. Âgé de 32 ans, le natif de Montpellier est un ami proche de Gaël Monfils avec qui il a déjà participé à des doubles sur le circuit ATP. La Biélorusse et le Tricolore ont débuté leur collaboration depuis février.