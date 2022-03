Reilly Opelka va réaliser une belle action avec Tommy Paul pendant le Masters 1000 de Miami (23 mars au 3 avril). Il espère que ses amis du circuit, Cameron Norrie et Stefanos Tsitsipas, le suivront.

« Hé les gars, je voulais juste vous faire savoir que je vais donner 100 $ à chaque ace que je vais réaliser lors de l’Open de Miami. Je ferai un don à Wings For Life, une orga­ni­sa­tion cari­ta­tive à but non lucratif de recherche sur la moelle épinière. Je vais demander à mes amis Cameron Norrie et Stefanos Tsitsipas de faire de même. Nous donne­rons 100 dollars pour chaque coup réussi », a expliqué l’Américain, qui réus­sis­sait en moyenne 17 aces par match la saison dernière. Il devrait donc récolter une jolie somme.

Bénéficiaire d’un bye au 1er tour, Opelka affron­tera Tallon Griekspoor ou Francisco Cerundolo pour son entrée en lice. Il pour­rait ensuite retrouver Gaël Monfils en seizièmes.