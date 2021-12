Comme nous l’avons souvent souligné sur ce site, Andrey Rublev n’est pas du genre à se ménager et cette hyper acti­vité pour­rait lui poser quelques soucis à l’avenir.

Lorsqu’on fait un bilan rapide et chiffré de sa saison 2021, on s’aperçoit assez rapi­de­ment que le 5e joueur mondial n’a pas chômé : 76 matchs disputés en simple (53–23), 31 en double (20–11) ainsi que 4 en double mixte (4–0 et la médaille d’or remportée aux JO de Tokyo).

Et ce n’est pas tout, puis­qu’a­près avoir remporté la Coupe Davis avec la Russie ce dimanche 5 décembre, Andrey sera à Abu Dhabi dès le 17 décembre prochain pour l’ex­hi­bi­tion du Mubadala où Rafael Nadal sera égale­ment présent. Le stakha­no­visme a des limites…