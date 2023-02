S’estimant « plus intel­li­gent et plus humble » suite à son séjour de 231 jours en prison pour fraude fiscale et insol­va­bi­lité, Boris Becker n’a visi­ble­ment rien appris.

Car selon les infor­ma­tions du toujours bien renseigné quoti­dien alle­mand, Bild, et relayé par le site suisse Blick, l’an­cienne gloire du tennis alle­mand n’au­rait pas du tout l’in­ten­tion de renoncer à son train de vie d’antan.

Pour preuve, toujours selon Bild, Boris Becker, aux côtés de sa compagne et de son fils, a récem­ment passé quelques jours dans la station de ski autri­chienne de luxe de Kitzbühel et à l’hôtel 5 étoiles Stanglwirt, où une suite coûte 1200 euros par nuit. « Boum‐« Boum » aurait payé lui‐même la facture et aurait apprécié le temps passé avec son fiston. « Un lien père‐fils va au‐delà de toute limite », écrit‐il sous une photo.

Et ce n’est pas tout puis­qu’en marge de sa présence à Berlin pour la présen­ta­tion du docu­men­taire qui lui est consacré, « Boom ! Boom ! The World vs. Boris Becker » (« Le monde contre Boris Becker » en fran­çais), qui sera diffusé sur Apple TV+ à partir de fin avril, il a passé la nuit à l’hôtel de Rome, où une suite coûte… 1300 euros, le tout avec une limou­sine qui l’a atten­dait devant l’entrée.