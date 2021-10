C’est sans aucun doute LA vidéo de ce mercredi 27 octobre. Grâce à nos confrères de Tennis Legend, vous serez peut‐être les premiers à connaître et décou­vrir le succes­seur de Roger Federer ou de Novak Djokovic.

À seule­ment 16 mois (!), ce petit garçon possède en effet déjà un coup droit plus que correct. Le papa, qui envoie les balles, semble évidem­ment ravi, et on le comprend lors­qu’on voit la faci­lité de son fils avec une raquette en main.