Qualifié pour le troi­sième tour après avoir corrigé la Russe Kudermetova (6–0, 6–1), Iga Swiatek a même eu le temps d’avoir une formi­dable idée durant la rencontre. À l’oc­ca­sion de la journée inter­na­tio­nale de la santé mentale, la joueuse polo­naise a décidé d’of­frir tous ses gains du troi­sième tour (environ 52 000 dollars) à une asso­cia­tion à but non lucratif. Une très bonne initia­tive de la part d’une joueuse fonciè­re­ment empathique.

« J’ai une annonce à faire. J’ai décidé que, comme aujourd’hui c’est la journée inter­na­tio­nale de la santé mentale, je vais l’ho­norer un peu et donner mes gains du troi­sième tour à une orga­ni­sa­tion à but non lucratif. Désolé, je suis un peu stressée proba­ble­ment parce que je n’ai jamais fait ça avant. La santé mentale, ça a toujours été un sujet impor­tant pour moi, donc je veux pour la première fois faire quelque chose pour aider quel­qu’un, quelques personnes. Nous n’avons pas encore choisi l’as­so­cia­tion exacte pour l’ins­tant, tout simple­ment parce que j’ai eu l’idée pendant mon match, ce qui n’est pas vrai­ment profes­sionnel (sourire). Mais restez à l’écoute de mes réseaux sociaux parce car je vais prochai­ne­ment faire une annonce écrite et choisir l’as­so­cia­tion, donc c’est vrai­ment utile. Merci. »