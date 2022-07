On innove à Montréal. En effet avec les conseils avisés de Bianca Andreescu, le tournoi a décidé cette année de lancer un programme nommé « Pause Mentale ». Les orga­ni­sa­teurs vont donc créer des espaces détentes pour les cham­pions. Ils pour­ront faire du yoga, de la médi­ta­tion ou simple­ment écouter de la musique dans un silence parfait.

« Il n’y a pas d’autres tour­nois dans le monde avec ce type d’initiative. On aime­rait bien que ce projet fasse des petits à l’ATP et à la WTA. Dans ces pièces, la lumière sera tamisée, il y aura aussi des diffu­seurs. On fera tout pour créer une ambiance apai­sante. » insiste Valérie Tétreault, la direc­trice de la commu­ni­ca­tion à Tennis Canada, visi­ble­ment assez fière de son innovation.