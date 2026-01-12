Battu par Norrie au premier tour à Auckland, le Français qui est un vrai créatif sur le court mais aussi lors des temps morts d’un match a décidé d’innover.

Mdrrr après le coca à Marrakech l’an dernier Gaston s’envoie des frites en plein match cette fois https://t.co/6CZ4KOAqUV pic.twitter.com/iNbmoBmD7z — Benjol (@BenjolATP) January 12, 2026

Après un point assez impor­tant dans le deuxième set, Hugo s’est « restauré » en parta­geant une portion de frites avec des spec­ta­teurs placés au premier rang, une séquence qui risque de faire le tour du monde. On se souvient que cet été à Marrakech, le Tricolore avait pris une pause « Coca‐Cola ».