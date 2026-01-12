AccueilInsoliteA défaut d'avoir la frite sur le court, Hugo Gaston décide d'en...
InsoliteVidéosATP - Auckland

A défaut d’avoir la frite sur le court, Hugo Gaston décide d’en manger en plein match…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

77
Screenshot

Battu par Norrie au premier tour à Auckland, le Français qui est un vrai créatif sur le court mais aussi lors des temps morts d’un match a décidé d’innover.

Après un point assez impor­tant dans le deuxième set, Hugo s’est « restauré » en parta­geant une portion de frites avec des spec­ta­teurs placés au premier rang, une séquence qui risque de faire le tour du monde. On se souvient que cet été à Marrakech, le Tricolore avait pris une pause « Coca‐Cola ».

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 10:28

Article précédent
Stan Wawrinka, plutôt réaliste sur le tennis actuel : « On ne peut pas trop varier son jeu. C’est pour­quoi il faut jouer assez puis­sant des deux côtés et y aller à fond »
Article suivant
Loïs Boisson, la nouvelle qui fait très mal : « Je vis une période très compli­quée depuis plusieurs mois »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.