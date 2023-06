Denis Shapovalov vit une saison assez compli­quée sur les terrains avec peu de victoires cette saison, 10 seule­ment pour douze défaites.

En dehors des courts par contre, le Canadien vit une « idylle » depuis plusieurs mois main­te­nant avec la tennis­woman suédoise Mirjam Bjoklund (135 ème, mondial).

La Suédoise de 24 ans enchaine les belles perfor­mances avec un titre remporté cette semaine en chal­lenger (Ilkey, 100k) sur gazon.

Son « amou­reux » n’a donc pas tardé avant de la féli­citer sur son compte Instagram.

« Champion d’Ilkley !!! Le plus grand titre de ta carrière. Je ne pour­rais pas être plus fier et plus heureux pour toi ! !! Plus à venir » a déclaré Denis Shapovalov.