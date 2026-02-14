De retour sur le circuit en tout début de saison à Brisbane, où il a été battu au premier tour par Aleksandar Kovacevic (6−3, 6–4), Nick Kyrgios n’a, une nouvelle fois, pas pu enchaîner, malgré sa présence en double et en double mixte à l’Open d’Australie.

Plombé par de graves bles­sures, le fina­liste de Wimbledon 2022 occupe aujourd’hui la 746e place mondiale.

S’il ne fait plus parler de lui pour ses résul­tats, l’Australien reste l’un des joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Et autant dire que sa nouvelle coupe de cheveux n’est pas passé inaperçue, Kyrgios appa­rais­sant tota­le­ment rasé.

Kyrgios ha deci­dido aceptar la realidad y pegarse una buena afei­ta­dada en la cabeza.



Calvos con orgullo!!!



👨‍🦲👨‍🦲👨‍🦲



¿Cómo creéis que le queda ? pic.twitter.com/dSM5jq28Px — José Morón (@jmgmoron) February 14, 2026

Un nouveau style pour Nick Kyrgios à 30 ans !