À nouveau absent, Kyrgios change tota­le­ment de look !

De retour sur le circuit en tout début de saison à Brisbane, où il a été battu au premier tour par Aleksandar Kovacevic (6−3, 6–4), Nick Kyrgios n’a, une nouvelle fois, pas pu enchaîner, malgré sa présence en double et en double mixte à l’Open d’Australie. 

Plombé par de graves bles­sures, le fina­liste de Wimbledon 2022 occupe aujourd’hui la 746e place mondiale. 

S’il ne fait plus parler de lui pour ses résul­tats, l’Australien reste l’un des joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Et autant dire que sa nouvelle coupe de cheveux n’est pas passé inaperçue, Kyrgios appa­rais­sant tota­le­ment rasé. 

Un nouveau style pour Nick Kyrgios à 30 ans !

