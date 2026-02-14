De retour sur le circuit en tout début de saison à Brisbane, où il a été battu au premier tour par Aleksandar Kovacevic (6−3, 6–4), Nick Kyrgios n’a, une nouvelle fois, pas pu enchaîner, malgré sa présence en double et en double mixte à l’Open d’Australie.
Plombé par de graves blessures, le finaliste de Wimbledon 2022 occupe aujourd’hui la 746e place mondiale.
S’il ne fait plus parler de lui pour ses résultats, l’Australien reste l’un des joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Et autant dire que sa nouvelle coupe de cheveux n’est pas passé inaperçue, Kyrgios apparaissant totalement rasé.
Kyrgios ha decidido aceptar la realidad y pegarse una buena afeitadada en la cabeza.— José Morón (@jmgmoron) February 14, 2026
Calvos con orgullo!!!
👨🦲👨🦲👨🦲
¿Cómo creéis que le queda ? pic.twitter.com/dSM5jq28Px
Un nouveau style pour Nick Kyrgios à 30 ans !
Publié le samedi 14 février 2026 à 13:58