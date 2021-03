Comme le souligne notre collègue Oleg qui scrute souvent les prize money, l’es­poir italien Jannik Sinner présente un bilan sportif beau­coup plus positif et perfor­mant que Benoit Paire et pour­tant au bout du compte l’écart en terme de revenus n’est pas vrai­ment représentatif.

Cela veut dire aussi qu’il existe des écarts plus consé­quent que par le passé entre les tour­nois, et que vous pouvez donc devenir un chas­seur de primes en puissance.