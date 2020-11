Petit portrait intimiste de Tsitsipas dans l’Equipe aujourd’hui signé notre confère Frank Ramella. Il faut dire que Stefanos passionné de vidéo et de photos est un joueur un peu à part sur le circuit. Curieux et ouvert sur le monde, il lui arrive de bosser tard sur ses projets personnels. Ce qui n’est pas toujours hyper pro pour garder une ligne de conduite dans son entrainement. Son coach, Kerei Abacar, sans se plaindre, explique avec humour que son champion arrive parfois le matin sur le court avec peu d’heures de sommeil à son compteur : « C’est un artiste. Tout ça, c’est son dada. Il est dans son élément. Cela le sort de son monde de fou furieux, et ça lui permet de bien gérer les temps morts (…) Parfois, je trouve quand même que ça lui prend un peu trop de temps. Quand il arrive le matin avec les yeux éclatés après une nuit de montage, tu as envie de lui dire : « Stefanos, détends-toi avec tes films…Mais c’est quand même mieux que tuer son temps jouer aux cartes ou aux jeux vidéos »