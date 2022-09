Il ne faut pas cher­cher Cori Gauff.

Moquée et criti­quée par un indi­vidu à propos de sa tenue suite à une photo publiée par l’Américaine sur son compte Instagram, (« Tu as le temps de t’ha­biller comme un clown mais de ne pas remporter de Grand Chelem ? Hahaha. Et les gens pensaient vrai­ment que tu étais la prochaine Serena »), la fina­liste en titre de Roland‐Garros ne s’est pas laissée faire en répon­dant sèche­ment à son interlocuteur.

« Tu as le temps de commenter des conne­ries comme un clown et de ne pas trouver de travail ? Hahaha. Et tu pensais vrai­ment que tu mangeais. C’est pour­quoi personne ne te suit ABRUTI. Merci pour le retour. Sors du canapé et touche de l’herbe. La haine est une maladie. J’espère que tu iras mieux bientôt. »

Cori est une réci­di­viste puis­qu’elle a déjà envoyé promener un fan qui lui disait qu’elle ne remplis­sait pas de stade.