Connu pour être un tournoi féérique dans un endroit idyllique, les organisateurs ont décidé de changer de formule et il n’y aura pas de viande à la cantine. Ils expliquent que d’autres formes de protéines seront disponibles et que cela ne va pas nuire à la forme physique des joueurs.
This year’s edition of ATP Acapulco is gonna be slimmed down.— Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 16, 2026
Not only is prize money reduced by 4.5% compared to last year — there will be NO MEAT served at the tournament ! pic.twitter.com/oVmusUdv19
Cette décision est étonnante mais elles pourraient être suivies par d’autres tournois du tour.
Evidemment, la direction du tournoi a aussi expliqué que cette décision avait été prise pour éviter certaines contaminations qui pouvaient engendrer des cas de dopage.
Publié le mardi 17 février 2026 à 10:20