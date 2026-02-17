Connu pour être un tournoi féérique dans un endroit idyl­lique, les orga­ni­sa­teurs ont décidé de changer de formule et il n’y aura pas de viande à la cantine. Ils expliquent que d’autres formes de protéines seront dispo­nibles et que cela ne va pas nuire à la forme physique des joueurs.

This year’s edition of ATP Acapulco is gonna be slimmed down.



Not only is prize money reduced by 4.5% compared to last year — there will be NO MEAT served at the tour­na­ment ! pic.twitter.com/oVmusUdv19 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 16, 2026

Cette déci­sion est éton­nante mais elles pour­raient être suivies par d’autres tour­nois du tour.

Evidemment, la direc­tion du tournoi a aussi expliqué que cette déci­sion avait été prise pour éviter certaines conta­mi­na­tions qui pouvaient engen­drer des cas de dopage.