AccueilInsoliteAcapulco met les joueurs à la diète !
InsoliteATP - Acapulco

Acapulco met les joueurs à la diète !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

596

Connu pour être un tournoi féérique dans un endroit idyl­lique, les orga­ni­sa­teurs ont décidé de changer de formule et il n’y aura pas de viande à la cantine. Ils expliquent que d’autres formes de protéines seront dispo­nibles et que cela ne va pas nuire à la forme physique des joueurs.

Cette déci­sion est éton­nante mais elles pour­raient être suivies par d’autres tour­nois du tour. 

Evidemment, la direc­tion du tournoi a aussi expliqué que cette déci­sion avait été prise pour éviter certaines conta­mi­na­tions qui pouvaient engen­drer des cas de dopage.

Publié le mardi 17 février 2026 à 10:20

Article précédent
Andreeva : « A l’époque de Nadal et Federer, je m’iden­ti­fiais davan­tage à Djokovic. Il faut dire que je ne me sentais pas aussi élégante que Roger »
Article suivant
La paire Sinner/Opelka trop faible pour la Californie !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.