Goran Ivanisevic a entamé une procé­dure contre son ex‐femme, Tatjana Dragovic, en justice, affir­mant qu’elle s’était emparée illé­ga­le­ment de l’argent gagné avant et pendant leur mariage.

« Dès que j’ai osé réclamer l’argent que j’avais gagné avant et pendant le mariage, et que Tatjana Dragovic (son ex‐femme) s’est appro­priée tout cela en dépit de toutes les lois et de tous les contrats, je suis devenu un agres­seur fami­lial et aussi le favori du tribunal. Maintenant, j’at­tends juste un procès qui devrait déclarer que Tatjana Dragovic a gagné Wimbledon et deux médailles olym­piques, et peut‐être un autre Grand Chelem, mais le tribunal n’a pas encore confirmé cela. »