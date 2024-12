Quand on est une star de la dimen­sion de Serena, le moindre geste peut être très vite mal interprété.

Dernièrement, la cham­pionne améri­caine avait osé un maquillage un peu clair.

Très rapi­de­ment les réseaux sociaux se sont enflammés l’ac­cu­sant d’avoir blanchi sa peau.

Excédée, Serena a décide de prendre la parole pour éviter cette ridi­cule polé­mique.« J’applique juste cette couleur neutre, qui est en fait la couleur de ma peau, et non, pour les haineux. Je ne le fais pas. Je ne blan­chis pas ma peau. Il y a cette chose qu’on appelle la lumière du soleil, et dans cette lumière du soleil, vous obtenez diffé­rentes couleurs. Je suis une femme noire à la peau foncée, j’aime qui je suis et j’aime mon apparence »