Le site Sportskeeda a l’art de ressortir des archives succu­lentes en fonc­tion de l’ac­tua­lité du moment.

Nous sommes au Masters 1000 de Madrid en 2004. Pour cette édition, ce sont des manne­quins qui sont embau­chés pour jouer le rôle de ramas­seuses de balle, le tout dans un look plutôt sexy.

Interrogé après son entrée en lice victo­rieuse face à Max Mirnyi, André Agassi avait eu cette remarque pleine d’hu­mour et qui est aussi un hommage à sa femme : la belle Steffi Graf : « ll était diffi­cile, pour ne pas dire plus, de se concen­trer sur la balle. Mais je suppose que j’avais un avan­tage. J’ai l’ha­bi­tude de jouer avec ma femme. Mais les jupes ont l’air d’être un peu diffi­ciles à porter pour courir. Je pense qu’elles devraient être plus courtes. »