En ce début de saison 2023, Andrey Rublev a décidé d’ajouter du sang neuf au sein de son staff.

Entraînée depuis 2016 par Fernando Vicente (ancien 29e mondial), le joueur russe a fait appel à un autre ancien joueur espa­gnol pour l’épauler en la personne d’Alberto Martin, ex‐34e mondial, et qui possède en plus de cela un diplôme de psycho­logie. Interrogé par le site de l’ATP, ce dernier a notam­ment révélé une anec­dote parfai­te­ment révé­la­trice du carac­tère de son joueur, toujours aussi proche de ses fans.

« Andrey est très calme et très chaleu­reux. Il fait des choses que je n’ai jamais vues dans ma vie. Il sort de l’en­traî­ne­ment et signe des auto­graphes pour tout le monde, pour tous ceux qui attendent. Je me souviens qu’il est sorti du match à Dubaï et qu’il a signé pendant 45 minutes… Je me suis dit : ‘Mec, tu dois te calmer’, mais il ne veut pas laisser quel­qu’un sans signa­ture. Il dit que cela fait partie de son héri­tage, de ce qu’il veut repré­senter. Il veut que les fans soient heureux. Nous respec­tons cela. »