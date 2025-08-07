AccueilInsoliteAlcaraz a bien profité : « Quand je suis en vacances, je...
Alcaraz a bien profité : « Quand je suis en vacances, je suis en vacances. Je ne vais jamais à la salle de sport »

Carlos Alcaraz s’est permis de prendre plusieurs semaines de vacances après l’en­chaî­ne­ment de la saison de terre battue puis de la saison sur gazon. 

L’Espagnol, tout sourire, a retrouvé son bour­reau de Wimbledon, Jannik Sinner, à Cincinnati. L’Italien a d’ailleurs obtenu un tirage plus clément que lui, mais il est certain qu’Alcaraz aura à cœur de briller pour espérer prendre sa revanche. 

En tout cas, comme il l’a bien expliqué, il a profité de ses vacances pour se reposer, et surtout pas pour s’entraîner.

« Personnellement, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Je ne vais jamais à la salle de sport. Souvent, mes amis, quand on part en voyage, vont à la salle de sport. La première semaine de congé, je leur ai dit : ‘Ok, je vais vous rejoindre juste pour un petit jogging’, mais ensuite je me suis réveillé et j’ai dit : ‘Allez, je vais conti­nuer à dormir !Comme ça, je les attends avec le petit‐déjeuner. Et moi, je suis déjà en train de manger. »

Publié le jeudi 7 août 2025 à 09:15

