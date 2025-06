Interrogé en confé­rence de presse au sujet de la venue d’Emma Raducanu, Carlos a lâché un beau sourie avant de déclarer : « Je n’ai pas pu lui parler, mais je suis content qu’elle soit venue ».

Une phrase qui risque d’animer les discus­sions des tabloïds britan­niques qui adorent ce genre d’his­toire d’au­tant que Wimbledon va arriver vite.

Historiquement il y a toujours eu des couples présents lors du tournoi londonien.

Le plus célèbre de tous et qui n’a pas encore été égalé même par le duo Badosa‐Tsitsipas reste le couple Chris Evert et Jimmy Connors, même s’il a un peu mal fini.