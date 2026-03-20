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Alcaraz bien entouré, une ancienne numéro 1 mondiale met les choses au clair : « Rien de très crous­tillant, j’en ai bien peur »

Par
Baptiste Mulatier
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Les moindres faits et gestes de Carlos Alcaraz sont scrutés… et souvent surinterprétés.

Récemment filmé en compa­gnie de plusieurs femmes lors d’un match NBA oppo­sant le Miami Heat aux Los Angeles Lakers, le jeune Espagnol s’est rapi­de­ment retrouvé au coeur de spécu­la­tions. Mais Caroline Wozniacki, ancienne numéro 1 mondiale, a tenu à réta­blir la réalité avec humour : il s’agissait simple­ment d’elle et de quelques amies.

« Lol, c’est moi et mes amies (mariées), rien de très crous­tillant, j’en ai bien peur », a plai­santé la Danoise, dissi­pant toute ambiguïté.

De quoi calmer l’emballement des fans… pour cette fois.

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 17:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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