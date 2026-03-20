Les moindres faits et gestes de Carlos Alcaraz sont scrutés… et souvent surinterprétés.

Récemment filmé en compa­gnie de plusieurs femmes lors d’un match NBA oppo­sant le Miami Heat aux Los Angeles Lakers, le jeune Espagnol s’est rapi­de­ment retrouvé au coeur de spécu­la­tions. Mais Caroline Wozniacki, ancienne numéro 1 mondiale, a tenu à réta­blir la réalité avec humour : il s’agissait simple­ment d’elle et de quelques amies.

« Lol, c’est moi et mes amies (mariées), rien de très crous­tillant, j’en ai bien peur », a plai­santé la Danoise, dissi­pant toute ambiguïté.

lol, that’s me and my (married) friends 😂 not juicy I’m afraid lol https://t.co/PynGAWoGke — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 20, 2026

De quoi calmer l’emballement des fans… pour cette fois.