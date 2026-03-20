Les moindres faits et gestes de Carlos Alcaraz sont scrutés… et souvent surinterprétés.
Récemment filmé en compagnie de plusieurs femmes lors d’un match NBA opposant le Miami Heat aux Los Angeles Lakers, le jeune Espagnol s’est rapidement retrouvé au coeur de spéculations. Mais Caroline Wozniacki, ancienne numéro 1 mondiale, a tenu à rétablir la réalité avec humour : il s’agissait simplement d’elle et de quelques amies.
« Lol, c’est moi et mes amies (mariées), rien de très croustillant, j’en ai bien peur », a plaisanté la Danoise, dissipant toute ambiguïté.
lol, that’s me and my (married) friends 😂 not juicy I’m afraid lol https://t.co/PynGAWoGke— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 20, 2026
De quoi calmer l’emballement des fans… pour cette fois.
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 17:58