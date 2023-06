Après sa victoire contre Lorenzo Musetti en huitièmes de finale hier, Carlos Alcaraz a eu à affronter un deuxième chal­lenge dans la même journée : les ques­tions des jour­na­listes en confé­rence de presse.

En effet, le numéro 1 mondial a notam­ment dû répondre à une inter­ro­ga­tion assez spéciale qui le compa­rait au monu­ment emblé­ma­tique de la capi­tale, accom­pagné de son petit jeu de mot linguis­tique. Une ques­tion qui a un peu laissé sans voix l’Espagnol.

Voici l’ex­trait :

Q. « Charly, féli­ci­ta­tions ! Il y a quelques jours de cela, j’ai vu que tes amis et toi alliez à la Tour Eiffel à Paris et j’ai une ques­tion à te poser. À quoi cela ressemble d’aller à la Tour Eiffel ? Est‐ce que cela t’a inspiré ? Pourquoi toi, tu es un peu comme la Tour Eiffel au‐dessus de tous les autres, parce que tu joues telle­ment bien ?

R. Peux‐tu répéter ? C’était telle­ment long comme question.

Q. Bien sûr, je vais répéter. Qu’as‐tu préféré le plus à la Tour Eiffel ? En anglais, « to tower » veut dire « surplomber tous les autres ». Pourquoi as‐tu au‐dessus de tout le monde aujourd’hui ?

R. Oui, la Tour Eiffel, c’est un symbole ici à Paris. Tout le monde veut la voir. Quand on a des moments où on ne joue pas – c’est ce qui m’est arrivé -, je me suis dit que j’al­lais la visiter, c’était très bien. C’est à peu près tout ce que j’ai à dire, je crois. »