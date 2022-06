Même s’il vient d’avoir seule­ment 19 ans et que sa carrière ne fait que commencer, Carlos Alcaraz est déjà plus qu’une idole au sein de sa ville natale, El Palmar, dans la région de Murcie en Espagne. Il est déjà un symbole, une référence.

Au lende­main du 14e sacre de Rafael Nadal à Roland‐Garros, le 7e joueur mondial est donc venu inau­gurer une fresque murale d’environ 400 mètres carré le repré­sen­tant en train d’exé­cuter un revers.

« Tu vas nous donner beau­coup de joie et toute la Murcie sera avec toi pour t’en­cou­rager et te pousser vers le succès. En tant que maire de Murcie, je ne peux que vous féli­citer d’avoir porté le nom de notre commune et de votre quar­tier, El Palmar, dans le monde entier. Vous êtes devenu un ambas­sa­deur imbat­table », a déclaré le maire de la commune en direc­tion du prodige espagnol.