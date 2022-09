En marke­ting, il faut savoir réagir vite, c’est la clé de la réus­site d’un coup média­tique. On peut dire que Nike est pas loin de réussir son pari en ayant déployé une gigan­tesque bâche de Carlos Alcaraz à Barcelone dans le célèbre quar­tier de la Sagrada Familia.

Il ne s’agit que d’un cliché où Carlos hurle avec la phrase devenue mythique comme virgule : Just Do it

Une devise que l’Espagnol semble avoir complè­te­ment intégré dans sa vie de tous les jours.