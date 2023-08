La joueuse Russe Maria Timofeeva, actuel­le­ment 130ème mondiale a expliqué une histoire inté­res­sante sur les réseaux sociaux.

En 2018, la joueuse rece­vait un message dans ses « DM » Instagram de la part d’un jeune joueur. À l’époque elle igno­rait le message, un an plus tard elle allait le regretter puis­qu’il s’agis­sait tout simple­ment d’un certain Carlos Alcaraz.

Si no me quisiste sin ranking, no me quieras ahora que soy #1 y campeón de Grand Slam. https://t.co/9BGNTccMc4 — Clay (@_claymagazine) August 10, 2023

En 2018, j’ai « lâché » un vu à Alcaraz sur mon compte Instagram, un an plus tard, je l’ai vrai­ment regretté et je lui ai envoyé un message. Il ne m’a jamais répondu à son tour (rires) » a déclaré la joueuse qui vient de remporter le WTA 250 de Budapest.

Peut‐être que l’his­toire ne fait que commencer 🙂