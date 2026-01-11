Il n’y a pas de petites écono­mies surtout quand on va dans la même direc­tion. Il est donc logique que pour aller en Australie, les deux stars du tennis qui venaient de prendre un gros chèque après une exhi­bi­tion plutôt fade décident de partager un jet.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner estão na Austrália ❤️



Evidemment une caméra était là pour filmer leur descente d’avion. On peut comprendre faci­le­ment comment le gamin de Murcie et le « bambino » du Tyrol doivent « hallu­ciner » quand ils repensent d’où ils viennent.