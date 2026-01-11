Il n’y a pas de petites économies surtout quand on va dans la même direction. Il est donc logique que pour aller en Australie, les deux stars du tennis qui venaient de prendre un gros chèque après une exhibition plutôt fade décident de partager un jet.
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner estão na Austrália ❤️— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 11, 2026
📽️ | AustralianOpen IG pic.twitter.com/dAa4MP8nfX
Evidemment une caméra était là pour filmer leur descente d’avion. On peut comprendre facilement comment le gamin de Murcie et le « bambino » du Tyrol doivent « halluciner » quand ils repensent d’où ils viennent.
