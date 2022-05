Vainqueur sans vrai­ment trem­bler du Géorgien Nikoloz Basilashvili (6–3, 7–5) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid ce mardi soir, Carlos Alcaraz, qui semble de plus en plus à l’aise avec les médias, a lâché une petite confes­sion à propos de son prénom.

Au micro d’Alex Corretja, l’Espagnol qui fêtera ses 19 ans ce jeudi, a reconnu qu’il n’ai­mait pas telle­ment qu’on l’ap­pelle par le prénom que ses parents lui ont donné. « Je n’aime pas qu’on m’ap­pelle Carlos. Je préfère Carlitos ou Charlie. Honnêtement, Carlos me semble très sérieux et on dirait que j’ai fait quelque chose de mal », a déclaré avec humour celui qui affron­tera Cameron Norrie ce jeudi en huitièmes de finale.