Invité à s’ex­primer sur sa première rencontre avec son idole Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a déclaré avoir été d’emblée frappé par la simpli­cité et la gentillesse du Majorquin. Du coup, il n’est pas éton­nant de voir le joueur de 18 ans adopter les mêmes valeurs.

« La première fois que j’ai vu Nadal, c’était sur le Rafa Nadal Tour, c’était une céré­monie de remise de trophées et j’ai à peine pu échanger quelques mots avec lui. Mais plus tard, la première fois que j’ai parlé avec lui, j’ai tout de suite vu que c’était un gars normal et ordi­naire, très proche, c’était très agréable d’être avec lui, si vous ne saviez pas qui est Rafa, vous diriez que c’est une personne normale et ordi­naire, je pense que c’est ce qui le carac­té­rise, qu’il est proche, humble et joyeux. »