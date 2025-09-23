Brooks Nader semble assise entre deux chaises.

En effet, la manne­quin améri­caine, qui s’était affi­chée aux côtés de Carlos Alcaraz lors de l’US Open, a été inter­rogée par l’émission Watch What Happens Live au sujet de la rumeur selon laquelle elle sorti­rait à la fois avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Une rumeur à laquelle elle a répondu de manière assez directe.

L’animateur Andy Cohen lui a lancé :

« On dit que tu sortais avec les deux en même temps. »

Ce à quoi Brooks Nader a répondu :

« Exactement, exac­te­ment. Honnêtement, aujourd’hui, le mot sortir avec est un terme telle­ment vague… Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c’est que les hommes le font tout le temps. Alors pour­quoi est‐ce que moi je n’aurais pas le droit ? Une vraie dame ne révèle jamais tout… et surtout pas deux fois. Ce ne serait pas convenable. »

Une rumeur qui a pris de l’importance et à laquelle Brooks Nader vient donner du grain à moudre aux papa­razzis du circuit mondial.