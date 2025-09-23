AccueilInsoliteAlcaraz ou Sinner, la mannequin Nader Brooks n'arrive pas à choisir...
InsoliteATP

Alcaraz ou Sinner, la manne­quin Nader Brooks n’ar­rive pas à choisir…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1139

Brooks Nader semble assise entre deux chaises.

En effet, la manne­quin améri­caine, qui s’était affi­chée aux côtés de Carlos Alcaraz lors de l’US Open, a été inter­rogée par l’émission Watch What Happens Live au sujet de la rumeur selon laquelle elle sorti­rait à la fois avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Une rumeur à laquelle elle a répondu de manière assez directe.

L’animateur Andy Cohen lui a lancé :
« On dit que tu sortais avec les deux en même temps. »

Ce à quoi Brooks Nader a répondu :
« Exactement, exac­te­ment. Honnêtement, aujourd’hui, le mot sortir avec est un terme telle­ment vague… Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c’est que les hommes le font tout le temps. Alors pour­quoi est‐ce que moi je n’aurais pas le droit ? Une vraie dame ne révèle jamais tout… et surtout pas deux fois. Ce ne serait pas convenable. »

Une rumeur qui a pris de l’importance et à laquelle Brooks Nader vient donner du grain à moudre aux papa­razzis du circuit mondial.

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 12:20

Article précédent
Le monde du tennis et Novak Djokovic touchés par un décès
Article suivant
Royer est prêt pour sa finale contre Bublik : « Certains jour­na­listes m’ont dit que j’avais le coup droit d’untel et le physique d’untel, et je leur ai dit : ‘Je n’ai le coup droit de personne et le physique de personne. Je fais juste à ma manière, je fais du Valentin Royer sur le terrain’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.