Brooks Nader semble assise entre deux chaises.
En effet, la mannequin américaine, qui s’était affichée aux côtés de Carlos Alcaraz lors de l’US Open, a été interrogée par l’émission Watch What Happens Live au sujet de la rumeur selon laquelle elle sortirait à la fois avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Une rumeur à laquelle elle a répondu de manière assez directe.
L’animateur Andy Cohen lui a lancé :
« On dit que tu sortais avec les deux en même temps. »
Ce à quoi Brooks Nader a répondu :
« Exactement, exactement. Honnêtement, aujourd’hui, le mot sortir avec est un terme tellement vague… Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c’est que les hommes le font tout le temps. Alors pourquoi est‐ce que moi je n’aurais pas le droit ? Une vraie dame ne révèle jamais tout… et surtout pas deux fois. Ce ne serait pas convenable. »
Une rumeur qui a pris de l’importance et à laquelle Brooks Nader vient donner du grain à moudre aux paparazzis du circuit mondial.
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 12:20