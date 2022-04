Oui Carlos Alcaraz est un monstre et déjà l’un des meilleurs joueurs du circuit. Mais il reste un « gamin » de 18 ans. Il doit encore demander à ses parents pour sortir ou acheter quelque chose de rela­ti­ve­ment cher. Dans l’émis­sion de télé­vi­sion El Hormiguero, le 9e mondial a parlé en toute trans­pa­rence de ses problèmes « d’adolescent ».

« Évidemment, mes parents gèrent mon argent. Pour acheter des clubs de golf, que j’adore, je ne demande pas la permis­sion, mais pour une bonne voiture, oui. Je dois me battre. Mon père est plus dur et ma mère moins, alors pour sortir et ces choses‐là, je le dis à ma mère. Je n’ai pas vrai­ment d’ho­raire mais ils me disent toujours « ne rentre pas trop tard ». J’ai beau essayer de ne pas faire de bruit quand je rentre à la maison, ils se réveillent toujours et m’at­trapent », a raconté Carlito avec le sourire.