Baptiste Mulatier
Carlos Alcaraz, qui arbore déjà une Tour Eiffel tatouée sur la cheville gauche en souvenir de son premier sacre à Roland‐Garros, ou encore la Statue de la Liberté accom­pa­gnée du pont de Brooklyn sur le bras gauche pour l’US Open, a pour habi­tude de se faire tatouer à chaque victoire en Grand Chelem.

Vainqueur de l’Open d’Australie pour la première fois grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic dimanche dernier, le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière a révélé à quoi ressem­ble­rait son prochain tatouage après son sacre à Melbourne. 

« Un kangourou, c’est certain. Un petit kangourou, mais je ne sais pas encore où. Enfin, ce sera sur la jambe, mais je ne sais pas laquelle. Mais ce sera proche de ceux pour Roland‐Garros ou Wimbledon. Je dois faire mon choix (sourire) », a déclaré l’Espagnol de 22 ans. 

Carlos Alcaraz parta­gera sans doute le résultat sur ses réseaux sociaux. 

Publié le mardi 3 février 2026 à 09:27

