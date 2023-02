Récemment inter­viewé par le célèbre maga­zine Vogue, Carlos Alcaraz a livré quelques confi­dences inté­res­santes concer­nant sa vie privée et la façon dont il gérait tout l’argent qu’il gagnait sur le circuit. Et comme il l’a révélé, c’est son papa qui s’oc­cupe de tout.

« Eh bien, tout l’argent que je gagne est géré par mon père. Je suis assez jeune et j’ai mes caprices, mais je suis très naturel, normal et humble. Je ne fais pas vrai­ment atten­tion aux marques et aux voitures. Si quelque chose me plaît, j’es­saie de l’acheter, mais au final, mon père s’oc­cupe de tout. »