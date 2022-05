Ce vendredi, le journal L’Équipe lance sa campagne édito­riale pour Roland‐Garros.

Carlos Alcaraz est en une et un superbe repor­tage sur ses traces s’ar­ti­cule autour d’une double page. On y découvre l’uni­vers simple et fami­liale du prodige qui nous rappelle forcé­ment celui de Rafael Nadal. D’ailleurs, c’est assez drôle, puisque après avoir eu les confi­dences de Nadal au sujet de sa journée type, Carlos évoque aussi ce qu’il consi­dère comme étant le bon temps. À méditer.

« Tu sais que tu ne peux plus tout à fait vivre la même vie que tes amis mais c’est vrai­ment ce que je voulais. Le tennis est ma vie. Et ça ne me coute pas du tout. Je suis une personne normale quand je reviens à la maison. Une journée clas­sique ? On se retrouve au parc avec les potes, on s’achète une barquette de patatas, on se pose sur un banc et on discute, tran­quille. Et le temps file. »