Le couple de Boulter‐Minaur est un bel exemple de réussite.

Même si le couple essaye de ne pas parler tennis c’est assez diffi­cile comme l’a expliqué le cham­pion austra­lien : « C’est drôle parce que nous commen­çons à parler de tennis, de ce que nous ressen­tons sur le court, en dehors du court, à n’im­porte quel moment de la journée. Peu importe le moment de la journée, le tennis peut toujours venir dans la conversation »

L’autre constat fait par Alex, c’est qu’au final, ils ont du trouver la bonne méthode car depuis qu’ils sont ensemble, lui comme sa « chérie » ont des très bons résultats.

« Nous avons trouvé un équi­libre très sain qui nous a aidés l’un et l’autre et, curieu­se­ment, nous avons pu tous les deux, depuis que nous sommes ensemble, nous déve­lopper conti­nuel­le­ment et jouer notre meilleur tennis ensemble. Je pense donc que cela a fonc­tionné »