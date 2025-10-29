Interrogé par par a chaine You Tube Russe, BBTennis, Sacha s’est exprimé assez briè­ve­ment sur sa fille qu’il veut préserver de toute pres­sion média­tique. Il faut dire que son divorce avec sa maman avait fait grand bruit puis­qu’elle l’avait accusé de violences conjugales.

« Je ne veux pas parler d’elle. Je ne la montre pas, je ne publie rien sur les réseaux sociaux. Il est très impor­tant pour moi qu’elle ait une belle enfance. Et qu’en­suite elle décide elle‐même de ce qu’elle veut »





