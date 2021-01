Les témoignages des champions sur le site behindtheracquet.com sont souvent un vrai délice. Centré sur un moment précis de la carrière d’un joueur ou d’une joueuse, ils permettent quelques fois d’avoir de vraies révélations. C’est le cas avec celui publié dernièrement par le joueur slovène Aljaz Bedene. En 2012, il doit jouer le 2ème tour des qualifs de l’US Open. La veille, on soupçonne qu’il est entrain d’avoir une crise d’appendicite. Dans le besoin, il décidé finalement d’aller sur le court. La suite, c’est lui qui la raconte.

« En 2012, je suis entré dans le Top 100. Je ne gagnais pas beaucoup d’argent donc chaque match était important, surtout les matchs du Grand Chelem. Je me suis préparé à jouer le tirage au sort des qualifications de l’US Open. Il y a eu un retard de pluie et mon estomac a commencé à me faire mal. J’ai supposé que j’avais faim. J’ai gagné le match et nous sommes allés dîner. Par la suite, je pouvais à peine marcher et me pencher avec une douleur dans mon abdomen. J’ai essayé de dormir mais c’était douloureux alors nous sommes allés chez le médecin et il a dit que j’avais une appendicite. Il m’a ordonné de ne pas jouer au tour suivant. Je ne voulais pas savoir comment l’appendicite pouvait affecter mon corps car j’avais besoin de gagner. J’avais besoin d’oublier la douleur parce que j’avais besoin d’argent.

J’ai perdu le premier set et remporté le second. J’avais des crampes corporelles au début du troisième set alors j’ai demandé un temps mort médical. J’aurais fait forfait en temps normal. J’ai eu une balle de match et mon adversaire a fait une erreur mais le juge de ligne s’est trompé. Finalement, j’ai perdu le match au tie-break. J’étais très déçu et mon abdomen me faisait beaucoup souffrir. Nous sommes allés à l’hôpital et ils m’ont dit que j’avais besoin rapidement d’une intervention chirurgicale. Si j’avais gagné le match, j’aurais continué à jouer. J’ai eu la chance de perdre ce jour là car cela m’a sûrement sauver la vie »