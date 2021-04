Comme on vous l’a promis, on va vous distiller quelques passages du livre de notre confrère suisse Mathieu Aeschmann : « Agir et Penser comme Roger Federer ».

Deuxième opus de notre série, on vous amène dans le chapitre : RF sait dire non.

Yves Allegro qui a vécu beau­coup de moments avec Roger. En fait il parta­geait une chambre lors­qu’ils étaient jeune en forma­tion pour devenir des cham­pions. Yves résume en quelques mots, l’état d’es­prit qui entoure le cham­pion autour de l’idée de se mettre minable : « Je trouve que l’on sous estime terri­ble­ment la faculté de rési­lience de Roger Federer. Rodge est capable de s’ar­ra­cher, de repousser ses limites comme très peu de joueurs. Mais parce qu’il le montre pas, parce qu’il se met minable avec la classe de James Bond, cela passe inaperçu »

Le débat est lancé mais il est vrai que la gestuelle et la tech­nique si fluide du Suisse pousse souvent l’idée que cela se fait sans effort, sans se mettre dans le « rouge » alors que c’est forcé­ment un effet d’optique.…



