Comme d’autres joueuses avant elle, Amandine Hesse a décidé il y a un an de mettre sa carrière de joueuse de tennis profes­sion­nelle entre paren­thèse le temps de sa gros­sesse et d’ac­cou­cher de son premier enfant.

Et après avoir mis au monde une petite fille prénommée Stella le 30 juillet dernier, l’an­cienne 154e joueuse mondiale en simple, qui a effectué son retour à la compé­ti­tion le 26 janvier dernier, a donné une inter­view à L’Équipe dans laquelle elle évoque notam­ment la problé­ma­tique finan­cière suite à une telle décision.

« J’ai touché des aides comme quel­qu’un de normal, pendant les trois mois de congé mater­nité. Sauf que j’ai arrêté la compé­ti­tion pendant un an. C’était compliqué et heureu­se­ment que j’avais de l’argent de côté. J’ai aussi travaillé avec RMC pendant Roland‐Garros, ce qui m’a bien aidé sur le plan finan­cier et j’ai fait quelques actions rému­né­rées avec Pro Elle, une asso­cia­tion de joueuses. C’est sûr que l’as­pect finan­cier est quelque chose de diffi­cile. C’est le gros problème pour les spor­tives et encore plus dans le tennis parce qu’on n’a pas de salaire. Si tu ne joues pas, tu ne gagnes pas d’argent. Le fait d’avoir un enfant, ça met un stress finan­ciè­re­ment. Bien sûr que c’est encore quelque chose de bloquant. Comme le fait de voyager. »