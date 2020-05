La suspension du circuit a permis à certains de révéler des talents comme Benoit Paire et Stan Wawrinka sur les lives Instagram. Kevin Anderson, lui, montre le musicien qui est en lui puisqu’il interprète une chanson à la guitare. Et c’est plus que réussi.

Today’s music with Keira 🦅 pic.twitter.com/ePYGxEPwu1 — Kevin Anderson (@KAndersonATP) May 28, 2020