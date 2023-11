Présent ce lundi soir à Zurich pour le concert du célèbre ténor italien, Andrea Bocelli, Roger Federer a eu l’im­mense honneur de se faire inviter par ce dernier sur scène afin de clôturer la repré­sen­ta­tion. Particulièrement ému par ce geste, le Suisse n’a d’ailleurs pas pu retenir ses larmes.

Plus tard, via compte Instagram, Bocelli, âgé de 65 ans et aveugle depuis l’âge de 12 ans, a publié un magni­fique message adressé direc­te­ment au Maestro Suisse. Un hommage dans lequel il essaie d’ima­giner Roger qu’il n’a évidem­ment jamais vu jouer.

« Quand j’ima­gine Roger Federer, je l’ima­gine en train de serrer la main et de sourire sincè­re­ment à son adver­saire à l’issue d’un match. Ce geste intense et authen­tique révèle la gran­deur d’un héros moderne, un exemple pour nous tous. J’ai moi‐même eu le privi­lège de lui serrer la main sur scène à Zurich. Ce fut un véri­table honneur de lui dédier ma dernière chanson, l’un des hymnes de victoire les plus connus de l’opéra. C’était un honneur encore plus grand de me tenir à ses côtés et de partager l’émo­tion intense du moment avant de libérer l’in­ten­sité avec un câlin que j’ai porté dans mon cœur depuis ce soir‐là. »