C’était le retour de la star chez elle à Montréal. Et Bianca a bataillé pour l’emporter en trois manches (6–1, 3–6, 6–3) face à la très modeste britan­nique Harriet Dart, 172ème mondiale.

Comme Bianca l’a expliqué le plus impor­tant était de l’emporter et de se sentir soutenu par la foule : « Je me suis sentie vrai­ment, vrai­ment bien durant tout le match parce que je jouais à la maison. Ça aide dans les moments impor­tants. Je jouais vrai­ment bien au début de la rencontre, mais j’ai commencé à essayer des choses, a‑t‐elle ajouté. Je pense que c’est à ce moment que le « momentum » a changé de côté. Je jouais encore bien, mais je crois que c’était plus mental. Je suis contente d’avoir pu retrouver mon jeu ».

Elle a pu aussi compter sur le soutien de sa famille et de son chien Coco : « Mes proches étaient trop haut pour que je les entende, mais je sais qu’ils criaient très fort. Surtout ma mère ! Quant à Coco, il amène toujours une belle énergie »