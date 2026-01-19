Habituée à se remer­cier elle‐même après ses grandes victoires, Mirra Andreeva a encore fait une décla­ra­tion dont elle a le secret lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Donna Vekic au premier tour de l’Open d’Australie : 4–6, 6–3, 6–0.

Andreeva after beating Donna Vekic at Australian Open



“You’ve become famous for than­king your­self. What would you like to thank your­self for?”



Mirra : “I think today, once again.. I did every­thing. I don’t know what my team is doing sitting in the corner doing nothing😂😂😂.… pic.twitter.com/S8NpKUaq3V — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2026

« Je pense qu’au­jourd’hui, une fois de plus… j’ai tout donné. Je ne sais pas ce que fait mon équipe, assise dans un coin sans rien faire. Honnêtement, je suis très contente de la façon dont je suis revenue dans ce match. De la façon dont je n’ai pas perdu ma concen­tra­tion. De la façon dont j’ai continué à tenter mes coups. Bon, d’ac­cord, Conchita m’a peut‐être donné un ou deux conseils ici et là… mais dans l’en­semble, c’est encore une fois moi toute seule », a ironisé la septième joueuse mondiale.