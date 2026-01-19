AccueilInsoliteAndreeva, 7e mondiale, après sa victoire au 1er tour : "Je ne...
InsoliteOpen d'Australie

Andreeva, 7e mondiale, après sa victoire au 1er tour : « Je ne sais pas ce que fait mon équipe, assise dans un coin sans rien faire »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Habituée à se remer­cier elle‐même après ses grandes victoires, Mirra Andreeva a encore fait une décla­ra­tion dont elle a le secret lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Donna Vekic au premier tour de l’Open d’Australie : 4–6, 6–3, 6–0.

« Je pense qu’au­jourd’hui, une fois de plus… j’ai tout donné. Je ne sais pas ce que fait mon équipe, assise dans un coin sans rien faire. Honnêtement, je suis très contente de la façon dont je suis revenue dans ce match. De la façon dont je n’ai pas perdu ma concen­tra­tion. De la façon dont j’ai continué à tenter mes coups. Bon, d’ac­cord, Conchita m’a peut‐être donné un ou deux conseils ici et là… mais dans l’en­semble, c’est encore une fois moi toute seule », a ironisé la septième joueuse mondiale. 

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 13:37

Article précédent
Valentin Vacherot, après sa première victoire en Grand Chelem : « C’est drôle parce que, parfois, on a l’im­pres­sion que ça fait trois ans que je suis 30e mondial. Alors que non, ça fait deux mois ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.