Alors que Daniil Medvedev et sa femme viennent d’ac­cueillir leur deuxième enfant et que le joueur russe a dû retarder sa prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie à cause de cet heureux évène­ment, Andrey Rublev, parrain du premier enfant de son compa­triote et ami, a forcé­ment été inter­rogé à ce sujet.

Et lors­qu’il a été demandé à Andrey si Daniil lui avait déjà proposé de devenir une nouvelle fois parrain, sa réponse ne s’est pas fait attendre : « Non. Vous voyez, après la première fois, il ne me confiera plus jamais un enfant. Je suis le parrain d’Alissa et je suis très mauvais dans ce rôle », a‑t‐il déclaré avec humour.

Cela a au moins le mérite d’être honnête.