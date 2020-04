Après le show Federer-Nadal, la passe d’armes entre l’Espagnol et Andy Murray valait aussi le détour. Les deux champions se connaissent bien et surtout depuis très longtemps. Le passage le plus sympa est lié au tournoi virtuel organisé par le Masters 1000 de Madrid auquel va participer l’Ecosssais. « J’ai joué pour la première fois hier (lire ce dimanche), mais comme mon personnage n’existe pas, je t’ai choisi toi, j’ai bien sûr fait un match sur terre mais à ma grande surprise au bout d’un set, tu étais à plat » a expliqué Andy, ce qui provoqua bien sur un vrai fou rire de la part de Rafael Nadal. « Si tu veux on peut se faire une partie ensemble, histoire que tu sois bien préparé » a répondu le Majorquin qui a avoué ne pas être un expert de la manette.