Qualifié pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami après une solide victoire face à l’Argentin Etcheverry, Andy Murray est en train de retrouver des couleurs sur le court.

De bonne humeur lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’Ecossais, père de quatre enfants et inter­rogé la diffi­culté d’être loin d’eux, a livré un témoi­gnage assez hila­rant sur ses appels en visio.

« C’est un peu diffé­rent pour moi sur Facetime, car mes enfants les plus âgés ne veulent pas me parler. Les plus jeunes veulent juste que je fasse des grimaces d’ani­maux et de dino­saures. Dès qu’ils me voient au télé­phone, ils me demandent de faire les grimaces de papa. Alors je fais défiler les dino­saures, les lions, je fais tous les bruits, je tire la langue… et quand c’est fini, la conver­sa­tion s’ar­rête. Ce n’est pas facile quand vos enfants ne veulent pas vous parler (sourire) ! »