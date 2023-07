Qualifié ce mardi pour le deuxième tour de Wimbledon après une victoire tran­quille face à son compa­triote Ryan Peniston (6−3, 6–0, 6–1), Andy Murray s’est notam­ment distingué lors de l’in­ter­view d’après match sur le court en inter­pel­lant avec humour Roger Federer, invité par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi dans la Royal Box.

Quelques jours plus tôt, l’Écossais avait accordé une inter­view au Times dans laquelle il reve­nait sur sa rela­tion nouvelle et parti­cu­lière avec le Suisse.

« Si je devais choisir entre Federer, Nadal et Djokovic pour aller dîner, je choi­si­rais proba­ble­ment Roger. Et je n’au­rais pas dit cela quand j’avais 25 ans. Nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble. Nous n’étions pas proches, nous n’al­lions jamais dîner ou déjeuner ensemble. Mais j’ai eu l’oc­ca­sion de dîner avec lui à la Laver Cup, à Londres, l’année dernière. Roger, Bjorn Borg, Thomas Enqvist et moi – juste nous quatre. C’était génial. J’ai passé beau­coup de temps avec Roger cette semaine‐là et nous nous sommes très, très bien entendus. Du moins, c’est ce que je pensais, il pour­rait dire quelque chose de complè­te­ment diffé­rent. Roger en a proba­ble­ment beau­coup souf­fert – tout le monde pense être son meilleur ami. »